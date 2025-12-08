ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Урод

Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Еда

Про событие

История про человека, который узнал, что он — урод. 2 декабря пройдет показ с праздничным фуршетом и бокалом игристого. Трагическая комедия по пьесе Мариуса Майенбурга о несоответствии стандартам красоты и непринятии своей неидеальности. Летте — инженер в отделе разработок, несказанный урод. Об этом знают все: коллеги, начальство, даже собственная жена. Вот только сам Летте об этом ничего не знает. Четыре актёра — восемь персонажей, мгновенная смена образов, динамика и темп ведут сюжет к неожиданной развязке. 19:00 — начало фуршета 20:00 — спектакль Длительность спектакля — 1ч Режиссер: Антон Ильин Продюсер: Илья Зуев В ролях: Летте - Родион Прилепин Фанни - Наталья Смирнова Карлманн - Антон Гришин Шефлер - Владимир Гасанов

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Комментарии

Аватар
Владмира
6 декабря 2025, 15:55

Шикарный спектакль и любимый театр❤ рекомендую посетить всем🤝

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста