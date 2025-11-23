Спектакль по пьесе Мариуса Фон Майенбурга. Главный герой оказывается заложником стереотипов общества и, теряя личностное и человеческое, становится безликим. Это хороший пример абсурда и несправедливости, которые люди предъявляют людям. В спектакле персонажи часто обращаются к зрителю. Важно в гротеске и пафосе Майенбурга цепляться за живое и быть в диалоге. Спектакль развивается в едином беспрерывном потоке. Несмотря на ясность сюжета, автор постоянно помещает нас в ситуацию риска, где нет шансов на спасение.