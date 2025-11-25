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Упоротый Палеонтолог: «Эволюция крокодилов»

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

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Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+

Про событие

С чем у тебя ассоциируются крокодилы? Наверное просто с брёвнами, которые плавают на поверхности африканской реки, не так ли? Что ж, сюрприз, эти животинки куда сложнее, а история их эволюции по набору сюжетных поворотов вполне сравнима с аналогичной историей динозавров. Ты знал, что крокодилы когда-то прямо-таки правили планетой? Более того, многие из них были лёгкими двуногими сухопутными хищниками, а также... растительноядными бегунами? Да-да, а некоторые из них жили в семейных колониях, роя системы нор для укрытия от хищников. В общем, только что не летали. А хотя всякое может быть! Лектор: Дмитрий Соболев. Автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Блогер, популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати».

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