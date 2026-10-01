Unight отмечает свой день рождения. За год существования формация прошла интересный путь и успела ярко заявить о себе, показав силу и красоту танцевальной электронной музыки с разных сторон. Тебя ждёт специальная праздничная программа, где атмосферу будут задавать: • Мощный дуэт с бешеной харизмой — Destructive Elements от Monasterio — впервые выступит в RNDM в качестве хедлайнера • Replicant и Ahirzaman порадуют специальным ежегодным бэк-ту-бэк с самобытным звучанием и смелыми экспериментами • Серию сильных дуэтов продолжат Tashika и Katsura со стильным и эффектным бэк-ту-бэком Атмосферу праздника поддержат и сольные выступления, которые стоит услышать: • Shaka — резидент самой праздничной команды ПИР и Lecrazynice, а также Deadyucca Эта ночь погрузит в атмосферу камерного рейва под качественные селекции разных направлений электронной музыки: техно, псай-бочка, трибал, хард-грув и хард-техно.