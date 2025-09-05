Underground Sound Club: Open Sky Sessions
Крымский Вал, 9, стр. 22
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Масштабное мероприятие промо Underground Sound Club в «Лебедином Озере» - квинтессенция серии мероприятий, проходивших в июле-августе. Под открытым небом в самом сердце Парка Горького выступят резиденты промо и приглашённые диджеи, в том числе: - Anton Simonov - Costa - Hadzhimur - Magician - Shcherbakov - Tozz Atman - X-Mike Feat.: Shamray (percussion + vocal) Тебя ждёт некоммерческий саунд в стилях от даунтемпо до прогрессива и дип-тека, крайне уютная атмосфера и отличное коммьюнити настоящих ценителей редкой хорошей музыки.
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