ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Underground Sound Club: Open Sky Sessions

Лебединое озеро
Крымский Вал, 9, стр. 22

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Масштабное мероприятие промо Underground Sound Club в «Лебедином Озере» - квинтессенция серии мероприятий, проходивших в июле-августе. Под открытым небом в самом сердце Парка Горького выступят резиденты промо и приглашённые диджеи, в том числе: - Anton Simonov - Costa - Hadzhimur - Magician - Shcherbakov - Tozz Atman - X-Mike Feat.: Shamray (percussion + vocal) Тебя ждёт некоммерческий саунд в стилях от даунтемпо до прогрессива и дип-тека, крайне уютная атмосфера и отличное коммьюнити настоящих ценителей редкой хорошей музыки.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста