Масштабное мероприятие промо Underground Sound Club в «Лебедином Озере» - квинтессенция серии мероприятий, проходивших в июле-августе. Под открытым небом в самом сердце Парка Горького выступят резиденты промо и приглашённые диджеи, в том числе: - Anton Simonov - Costa - Hadzhimur - Magician - Shcherbakov - Tozz Atman - X-Mike Feat.: Shamray (percussion + vocal) Тебя ждёт некоммерческий саунд в стилях от даунтемпо до прогрессива и дип-тека, крайне уютная атмосфера и отличное коммьюнити настоящих ценителей редкой хорошей музыки.