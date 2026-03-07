Встречи, которые раньше были только в эфире и сторис, теперь — в реальной жизни. Тебя ждёт уникальная программа: Книжная ярмарка крупнейших издательств страны со специальными фестивальными ценами. Эксклюзивный мерч, созданный только для Uly Fest и не представленный в обычной продаже. Лайв-подкаст редкая возможность увидеть запись выпуска в прямом эфире. Фан-встреча с Энтони Юлаем: автограф-сессия, фотосессия и живое общение. Специальный сюрприз для гостей — только на Uly Fest.