В свете мерцающих свечей и под аккомпанемент белого вина, разольётся музыка, в которой звучит дыхание весны — мимолетной, изменчивой, но неизменно прекрасной. В программе — Шопен, Бетховен, Лист, Чайковский и Рахмаинов, композиторы, сумевшие уловить и запечатлеть в звуках пробуждение природы, нежность тёплого ветра и предчувствие лета. Отключись от бесконечной суеты и отложи заботы, чтобы прочувствовать «Мгновение весны». За роялем — Андрей Дубов, виртуозный пианист, лауреат международных конкурсов, выступающий на лучших концертных площадках России и мира. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.