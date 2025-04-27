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Уловить красоту весеннего вечера

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

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Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Еда

Про событие

В свете мерцающих свечей и под аккомпанемент белого вина, разольётся музыка, в которой звучит дыхание весны — мимолетной, изменчивой, но неизменно прекрасной. В программе — Шопен, Бетховен, Лист, Чайковский и Рахмаинов, композиторы, сумевшие уловить и запечатлеть в звуках пробуждение природы, нежность тёплого ветра и предчувствие лета. Отключись от бесконечной суеты и отложи заботы, чтобы прочувствовать «Мгновение весны». За роялем — Андрей Дубов, виртуозный пианист, лауреат международных конкурсов, выступающий на лучших концертных площадках России и мира. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.

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