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Мастер-классы
Про событие
Плети украшение из бисера, согревайся ароматным глинтвейном и смотри любимый рождественский фильм. Это не мастер-класс в привычном понимании. Здесь специально выбрали лёгкий и свободный формат без обучения и спешки: каждый сможет в своём темпе подбирать бисер, создавать украшения и просто наслаждаться процессом. Здесь главное — уют, атмосфера и удовольствие от совместного времени.
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