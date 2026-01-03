Плети украшение из бисера, согревайся ароматным глинтвейном и смотри любимый рождественский фильм. Это не мастер-класс в привычном понимании. Здесь специально выбрали лёгкий и свободный формат без обучения и спешки: каждый сможет в своём темпе подбирать бисер, создавать украшения и просто наслаждаться процессом. Здесь главное — уют, атмосфера и удовольствие от совместного времени.