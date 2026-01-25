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Николай Рябинников, экс-барабанщик «Тима ищет свет», экс-гитарист/трубач «источник» и экс-басист «Спасибо» возвращается после осенней паузы с презентацией новых песен и мерча — утяжеленный звук, расширенный состав музыкантов, поп-панк, эмо-рок и меланхоличный инди о потерянных мечтах и провалах. Вход свободный
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