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УхоГорлоГлаз

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

Совмести тягу к спиртному с тягой к прекрасному — в эту субботу за жёлтой дверью «Лампопо» пройдёт большой поэтический фестиваль «УхоГорлоГлаз»: Команда «Ухо» представлена теми, кто занимается чтением аудиокниг, то есть воздействует на население через уши. Команда «Глаз» — это те, кто читает книги исключительно по любви. В жюри — одни писатели и поэты. Причём их состав меняется от игры к игре, и вместе с ними из команд выбывает по одному человеку. При счёте 3:0 или 3:1 борьба не прекращается, участники играют до талого. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.

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