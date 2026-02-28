Совмести тягу к спиртному с тягой к прекрасному — в эту субботу за жёлтой дверью «Лампопо» пройдёт большой поэтический фестиваль «УхоГорлоГлаз»: Команда «Ухо» представлена теми, кто занимается чтением аудиокниг, то есть воздействует на население через уши. Команда «Глаз» — это те, кто читает книги исключительно по любви. В жюри — одни писатели и поэты. Причём их состав меняется от игры к игре, и вместе с ними из команд выбывает по одному человеку. При счёте 3:0 или 3:1 борьба не прекращается, участники играют до талого. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.