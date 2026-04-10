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«Угадай мелодию» от Show Today

Semenov на Китай-городе, Славянская площадь, 2

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 16+
Игры
Вечеринки

Про событие

Это легендарное шоу в новом формате — живое, весёлое и по-настоящему музыкальное. На сцене — самые любимые и узнаваемые хиты, от которых невозможно усидеть на месте. Твоя задача проста: угадывать название песни и исполнителя быстрее, чем другие команды. Каждая правильная отгадка приближает тебя к победе, а каждый проигранный раунд — к новому танцу. Команду можно собрать из 2–8 человек, количество команд не ограничено — чем больше участников, тем громче можно петь припевы.

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