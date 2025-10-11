Мур-мур, мон амур, группа Убийцы готова снова расколотить танцпол клуба. В этот раз не только народно любыми шлягерами, но и свежайшими бэнгерами! Ты ждал новый релиз? Лови! Дискотека станет интенсивнее, музон закачает ещё сильнее, а вместе с ним вырастет и амплитуда прыжков.