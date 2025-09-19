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Туц Туц Квиз: 2000-е

Miraclub, ул.Мира стр.2Б

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Музыкальный квиз «Туц Туц» — командная интеллектуально-развлекательная игра, где команды отгадывают популярные песни, исполнителей и тексты, соревнуясь в знании музыки и в караоке под любимые хиты. Погрузись в эпоху нулевых. R’n’B, поп, рок, рэп и многое другое – любитель каждого жанра получит частичку ностальгии.

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