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Музыкальный квиз «Туц Туц» — командная интеллектуально-развлекательная игра, где команды отгадывают популярные песни, исполнителей и тексты, соревнуясь в знании музыки и в караоке под любимые хиты. Погрузись в эпоху нулевых. R’n’B, поп, рок, рэп и многое другое – любитель каждого жанра получит частичку ностальгии.
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