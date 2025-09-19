Музыкальный квиз «Туц Туц» — командная интеллектуально-развлекательная игра, где команды отгадывают популярные песни, исполнителей и тексты, соревнуясь в знании музыки и в караоке под любимые хиты. Погрузись в эпоху нулевых. R’n’B, поп, рок, рэп и многое другое – любитель каждого жанра получит частичку ностальгии.