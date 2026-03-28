Тебя ждёт вечеринка под популярные русские и зарубежные хиты от Александра Нефёдова. А после 23:00 горячий DJ-сет и до утра. Самое время отдохнуть и перезагрузиться. Бери друзей или приходи сам и наслаждайся вечером. Бронируй столик через сайт