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Тусовка готов из нежити 6 (Goths Undead Party 6)

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Туман сгущается, старые дворы шепчутся, и собирается вечеринка тёмной субкультуры. 12 часов непрерывной музыки от заката до рассвета, две сцены, десятки артистов и шумный двор, где вновь развернётся маркет с украшениями, одеждой и авторскими работами. Здесь будут рады твоему самому смелому образу!:)

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