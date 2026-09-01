Туман сгущается, старые дворы шепчутся, и собирается вечеринка тёмной субкультуры. 12 часов непрерывной музыки от заката до рассвета, две сцены, десятки артистов и шумный двор, где вновь развернётся маркет с украшениями, одеждой и авторскими работами. Здесь будут рады твоему самому смелому образу!:)