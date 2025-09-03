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Турнир по Super Mario Party Jamboree

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры

Про событие

Приготовься к соревнованию в Super Mario Party Jamboree. Игра простая и сходу понятная: на игровой доске расставлены мини-игры, победа в которых двигает твоего персонажа ближе к финишу. Любой желающий может стать игроком, но можно прийти и простым зрителем. Турнир пройдет на двух экранах. Если игроков будет больше 8 человек, можно разбиться на команды: по два человека на один контроллер. Запись: https://t.me/sasha_snake

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