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Турнир по Super Mario Party Jamboree
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Приготовься к соревнованию в Super Mario Party Jamboree. Игра простая и сходу понятная: на игровой доске расставлены мини-игры, победа в которых двигает твоего персонажа ближе к финишу. Любой желающий может стать игроком, но можно прийти и простым зрителем. Турнир пройдет на двух экранах. Если игроков будет больше 8 человек, можно разбиться на команды: по два человека на один контроллер. Запись: https://t.me/sasha_snake
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