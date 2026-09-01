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Про событие
Во вторник открывается турниром — даже не верится — осенний сезон пинг-понга на уютной верандочке. Если нет ракетки, обещают дать. Победителям — призы. Участие за напиток из бара. Профессиональным игрокам принимать участие нельзя. Упс. И необходимо поставить стикер в комментарии под постом организатора в тг.
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