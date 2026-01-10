Турнир по кроссвордам
Милютинский переулок, 15с1
Начало:
Завершение:
от 1₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Турнир по кроссвордам (и сканвордам)! Турнир проходит в три тура — одиночный зачёт, на скорость и парный зачет (но +1 приводить необязательно). Условия участия: Донат «Одинаково разным»: https://odinakovo-raznie.ru/ Перед тем, как выдать тебе листочки с кроссвордом, организаторы попросят тебя показать скрин доната. Отметься в комментариях в ТГ, если ты собираешься прийти.
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