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Турнир по Гвинту
Камергерский переулок, 5/7
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Ну что, ещё партейку в Гвинт и только потом по сюжетке? Сразись с лучшими игроками, покажите свою колоду и забери главный приз. Приходи за кружкой пенного, хорошей компанией и азартом. Бронь столов по тел.
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