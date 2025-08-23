Возраст 16+
Про событие
Как не стать «тем самым» туристом и исследовать мир без вреда — лекция про осознанный туризм. Ещё сто лет назад такого понятия как массовый туризм не существовало. Но сегодня, каждый человек стремится хотя бы раз в жизни выехать за пределы своего города, стать путешественником и открыть для себя совершенно новый опыт. Разберёшься с феноменом туризма через призму экономического, социального и культурного анализа. Узнаешь негативное влияние туризма и что с этим делать. Как не стать тем самым карикатурным туристом и минимизировать свой ущерб от пребывания в новой стране? Лектор: Алина Герасимова, лингвист, переводчик, преподаватель, выпускница Тулонского университета и арт-просветитель. После лекции может быть мини-дискуссия и слушатели смогут задать свои вопросы. Участие бесплатное, но можешь оставить донат Открытому пространству на развитие проектов. Вход свободный. Более подробную информацию можно уточнить в ТГ https://t.me/alinalacroix
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