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Турист как главный феномен современности

Открытое Пространство, Плетешковский переулок, 8с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Как не стать «тем самым» туристом и исследовать мир без вреда — лекция про осознанный туризм. Ещё сто лет назад такого понятия как массовый туризм не существовало. Но сегодня, каждый человек стремится хотя бы раз в жизни выехать за пределы своего города, стать путешественником и открыть для себя совершенно новый опыт. Разберёшься с феноменом туризма через призму экономического, социального и культурного анализа. Узнаешь негативное влияние туризма и что с этим делать. Как не стать тем самым карикатурным туристом и минимизировать свой ущерб от пребывания в новой стране? Лектор: Алина Герасимова, лингвист, переводчик, преподаватель, выпускница Тулонского университета и арт-просветитель. После лекции может быть мини-дискуссия и слушатели смогут задать свои вопросы. Участие бесплатное, но можешь оставить донат Открытому пространству на развитие проектов. Вход свободный. Более подробную информацию можно уточнить в ТГ https://t.me/alinalacroix

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