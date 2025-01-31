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Турбина х Диско Клуб + презентация винила

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Фирменная туса с непрерывным вращательным движением пятой точки от Turbosh! Первое, что нужно знать: это релиз-пати винила BEST HITS VOL.8 с эксклюзивными треками! Можно пополнить коллекцию пластов и получить автограф прямо на месте. Второе, без чего не обойтись: большущий лайв от Turbosh с большим количеством премьер и скоплением звёздных гостей. Поговаривают, именно здесь будет обнаружен фит Turbosh и DJ Stonik1917. Лайнап: TURBOSH (LIVE) w/ MIRELE / ELLA / СТЕРЕО ШИРИНА И ДРУГИЕ / DJ STONIK1917 (LIVE) / БАТЯ (LIVE) / BORIS REDWALL / WASTA / LOREAN / URAAN / ACID BOSS + SECRET GUESTS

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