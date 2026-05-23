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Цветочный завтрак в Липе

Дом Липы, Садовая-Спасская улица, 21/1

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Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Суббота начинается с красоты и вкусного завтрака. Тебя приглашают на утреннюю встречу, полную уюта, вдохновения и ароматов полевых цветов. Что будут делать: — неспешно позавтракать — в стоимость входит чай/кофе + авокадо тосты с лососем и овощами — общаться, расслабляться, наслаждаться моментом — и своими руками создавать маленькую цветочную композицию, которую заберёшь с собой Не нужно быть флористом или художником — организаторы покажут, подскажут и поддержат. Это не мастер-класс, это — удовольствие от процесса. Бери с собой подругу, маму или приходи одна — будет красиво, спокойно и очень по-летнему.

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