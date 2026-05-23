Суббота начинается с красоты и вкусного завтрака. Тебя приглашают на утреннюю встречу, полную уюта, вдохновения и ароматов полевых цветов. Что будут делать: — неспешно позавтракать — в стоимость входит чай/кофе + авокадо тосты с лососем и овощами — общаться, расслабляться, наслаждаться моментом — и своими руками создавать маленькую цветочную композицию, которую заберёшь с собой Не нужно быть флористом или художником — организаторы покажут, подскажут и поддержат. Это не мастер-класс, это — удовольствие от процесса. Бери с собой подругу, маму или приходи одна — будет красиво, спокойно и очень по-летнему.