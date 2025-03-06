С 6 по 8 марта в арт-пространстве LIME Gallery будет работать цветочный pop-up магазин, приуроченный к выставке Дмитрия Кавки «Цветы. Превращение». Здесь можно будет приобрести букеты из тюльпанов-пэрротов в разных оттенках — красном, белом, оранжевом, бордовом или жёлтом. Букеты будут завёрнуты в авторскую графику от художника, которую потом можно повесить на стену. 6-8 марта, с 12:00 до 20:00