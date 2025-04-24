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[отменено] Цветочный киновечер: «Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Арт-пространство «Тайная», Русаковская улица, 19с5

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Внимание: мероприятие отменено организатором. Увлекательное путешествие в мир красоты, где творчество расцветет вместе с магией кино. На вечере ты создашь собственную флористическую композицию под просмотр фильма, где каждая сцена пылает яркими красками и вдохновением. Мягкий свет, нежный аромат свежих бутонов, бокал вина и закуски превратят пространство в сказочное убежище, где ты сможешь отдохнуть телом и душой. Мастер-класс проведёт флорист и творческий преподаватель Дарья с практикой более 5 лет. Дополнительные номера для связи: +79269995948 +79168176408

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