Внимание: мероприятие отменено организатором. Увлекательное путешествие в мир красоты, где творчество расцветет вместе с магией кино. На вечере ты создашь собственную флористическую композицию под просмотр фильма, где каждая сцена пылает яркими красками и вдохновением. Мягкий свет, нежный аромат свежих бутонов, бокал вина и закуски превратят пространство в сказочное убежище, где ты сможешь отдохнуть телом и душой. Мастер-класс проведёт флорист и творческий преподаватель Дарья с практикой более 5 лет. Дополнительные номера для связи: +79269995948 +79168176408