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Цветное чаепитие

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Тебя зовут спрятаться в обители Топи и скоротать дождливые дни за тематическим чаепитием. Правила игры: Каждый участник приносит семь вкусняшек (по цветам радуги, ведь она точно появится после дождя): красную, оранжевую, жёлтую, зелёную, голубую, синюю и фиолетовую. Из них должно быть хотя бы 1 напиток и 1 сладость к чаю; остальное — на твой вкус. В программе: — цветные вкусняшки — тёплое общение с чаем, кофе или напитками по вкусу — уютный бодидаблинг или другая комфортная активность Стоимость: 600 рублей без учёта вкусняшек (выбирай недорогие, можно уложиться в 300 рублей или по желанию потратить чуть больше). Ограничение — 6 мест.

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