первый месяц весны, природа постепенно пробуждается о то сна, сонно потягивая зелеными корнями где-то там, под землей и огромными почившими ныне миусскими сугробами, но здесь не спали. Так что, время встречать цветение. На сцене гости из Екатеринбурга: энергичные «МОСЬКА», мечтательные «sotode», а так же местные: светлые «развлекательная программа», грустные «Марина, я умираю» и наивно-добрые «гюнтер»!