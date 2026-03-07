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Цветение

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 900₽ до 1600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

первый месяц весны, природа постепенно пробуждается о то сна, сонно потягивая зелеными корнями где-то там, под землей и огромными почившими ныне миусскими сугробами, но здесь не спали. Так что, время встречать цветение. На сцене гости из Екатеринбурга: энергичные «МОСЬКА», мечтательные «sotode», а так же местные: светлые «развлекательная программа», грустные «Марина, я умираю» и наивно-добрые «гюнтер»!

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