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Цвета времени

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

950₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ оригинальной версии с русскими субтитрами. Разбирая вещи в старом доме, родственники находят загадочную картину, которая переносит их в прошлое — в 1895 год, в Париж. Там они знакомятся с Адель, которая пытается раскрыть тайны своей семьи. Судьбоносные встречи, жизненные испытания и романтика — все, с чем встретилась Адель в городе любви, меняет жизни ее близких в настоящем и будущем.???

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