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На лекции «Циркадные ритмы» ты узнаешь, как устроены внутренние биологические часы человека, почему сбой в них влияет не только на сон, но и на настроение, память и даже иммунитет — и что можно сделать, чтобы наладить естественный ритм жизни. Владимир Матвеевич Ковальзон — доктор биологических наук, ведущий российский специалист по сомнологии.
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