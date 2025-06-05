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Циркадные ритмы

Сарёнок
Малая Никитская улица, 20с1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции «Циркадные ритмы» ты узнаешь, как устроены внутренние биологические часы человека, почему сбой в них влияет не только на сон, но и на настроение, память и даже иммунитет — и что можно сделать, чтобы наладить естественный ритм жизни. Владимир Матвеевич Ковальзон — доктор биологических наук, ведущий российский специалист по сомнологии.

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