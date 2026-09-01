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Цирк ужасов

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с15

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 11000₽
Возраст 14+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

Наступает осенний сезон — сезон мистики и волшебства, а также выхода следующего сезона Адского босса. Отпразднуй с размахом. Тебя ждёт фестиваль на весь день с насыщенной программой: конкурсы и лотереи, косплей, активности и лекции, маркет, кафе, фотозоны. А также, ночная программа — танцы, бар, интерактивы. Мероприятие объединит все цирковые фандомы (УЦЦ, Адский босс, Цирк уродов, а также ФНАФ и Хазбин) в одном безумном вихре веселья. Клоуны и арлекины, жонглёры, аниматроники, шуты, — здесь будут всё.

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