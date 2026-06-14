Откроешь для себя древнюю китайскую практику цигун в окружении живописной природы. Занятие на свежем воздухе усиливает эффект от упражнений: глубокое дыхание насыщает организм кислородом, а красота окружающего пейзажа помогает расслабиться и сосредоточиться на ощущениях. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже знаком с практикой. Его ведут два опытных мастера, которые обеспечат поддержку и внимание каждому участнику. Ты освоишь базовые принципы практики в спокойной и вдохновляющей атмосфере парка, научишься правильному дыханию и настроишься на волну гармонии. Программа включает не только выполнение упражнений, но и беседу с телесным наставником. Ты получишь: – знакомство с основами цигун; – практику на свежем воздухе в историческом парке; – снятие напряжения в теле и успокоение ума; – заряд энергии и ощущение лёгкости. Начало в 13:00, продолжительность 2 часа.