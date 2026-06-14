ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Цигун на природе: гармония тела и души

просп. Андропова, 39

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Откроешь для себя древнюю китайскую практику цигун в окружении живописной природы. Занятие на свежем воздухе усиливает эффект от упражнений: глубокое дыхание насыщает организм кислородом, а красота окружающего пейзажа помогает расслабиться и сосредоточиться на ощущениях. Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для тех, кто уже знаком с практикой. Его ведут два опытных мастера, которые обеспечат поддержку и внимание каждому участнику. Ты освоишь базовые принципы практики в спокойной и вдохновляющей атмосфере парка, научишься правильному дыханию и настроишься на волну гармонии. Программа включает не только выполнение упражнений, но и беседу с телесным наставником. Ты получишь: – знакомство с основами цигун; – практику на свежем воздухе в историческом парке; – снятие напряжения в теле и успокоение ума; – заряд энергии и ощущение лёгкости. Начало в 13:00, продолжительность 2 часа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста