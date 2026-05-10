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  1. Москва
  2. События

Цифровое расхламление

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 1500₽
Возраст 18+

Про событие

Иногда беспорядок копится не только в комнате, но и внутри телефона. Сотни скриншотов, забытые заметки, переполненная галерея, приложения, которыми никто не пользуется, каналы, на которые уже даже не хочется заходить. И всё это незаметно висит информационным фоном. Здесь соберутся на цифровую уборку — совместную встречу, где можно наконец разобрать своё цифровое пространство без давления и суеты, со знакомством с приятными людьми и пространством. На встрече можно будет: — удалить лишние приложения — разобрать фотографии и скриншоты — структурировать заметки — почистить музыку и плейлисты — очистить почту от спама и ненужных рассылок — перебрать контакты, сохранёнки, избранное и подписки — поменять обои, иконки и немного обновить пространство вокруг себя — написать посты для своих соц.сетей или добраться до контент-плана Будешь работать в общем пространстве, фокусироваться на процессе, делать перерывы на чай и отдых и постепенно приводить в порядок цифровую среду вокруг себя. Длительность встречи - около 2 часов с перерывами Стоимость участия: 300 ? + донат после мероприятия

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