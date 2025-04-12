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Церемония звука на Wellness Day от «Дух Project»

«Эви Центр», Хлебозавод

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2500₽
Возраст 18+

Про событие

Хочешь в День Космонавтики исследовать свой внутренний космос с помощью звуковой медитации? Что будет: - Дыхательные и голосовые практики для снятия напряжения и стресса; - Подсказки от метафорических карт; - Живое звучание вибрационных и этнических инструментов — скрипки, ханга, шаманского бубна, варгана и поющей чаши; - Уникальные песни силы, которые тысячи лет исполняют разные племена и народы мира. Звуки природы, ароматы эфирных масел и благовоний — всё это погрузит тебя в атмосферу спокойствия и релакса. Церемония проходит лёжа на ковриках. Ведущая: Ensi Ire — профессиональный музыкант и посвящённый шаман проекта «Дух». Церемония пройдёт в рамках большого Дня Здоровья, в дружественном пространстве «Эви Центр». Это отдельный уютный дом на территории Хлебозавода №9.

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