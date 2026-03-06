Практика, которая поможет тебе почувствовать пробуждение природы и энергии внутри. Это будет путешествие по мирам собственного подсознания, где хранятся все ответы, а ещё.. — Тотальное расслабление и отдых от повседневной суеты — Дыхательные, голосовые и телесные практики для снятия напряжения и стресса — Живое звучание скрипки, ханга, этнических инструментов и голоса, который проникает в самое сердце — Уникальные песни силы, которые тысячи лет исполняют разные племена и народы мира для пробуждения внутренней силы — Практика проходит лёжа на ковриках. Звуки природы, ароматы эфирных масел и благовоний — всё это погрузит тебя в особую атмосферу спокойствия и расслабления Ведущая: Мия Ire — профессиональный музыкант, мультиинструменталистка, практикующий шаман. Получила посвящение в самом древнем клане на Кубе. Проводник церемоний звука, энергетического массажа и арома-практик.