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Церемония звука

Йога платформа, Спартаковский переулок дом 2, строение 1, 6-й подъезд, 3-й этаж

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Практика, которая поможет тебе почувствовать пробуждение природы и энергии внутри. Это будет путешествие по мирам собственного подсознания, где хранятся все ответы, а ещё.. — Тотальное расслабление и отдых от повседневной суеты — Дыхательные, голосовые и телесные практики для снятия напряжения и стресса — Живое звучание скрипки, ханга, этнических инструментов и голоса, который проникает в самое сердце — Уникальные песни силы, которые тысячи лет исполняют разные племена и народы мира для пробуждения внутренней силы — Практика проходит лёжа на ковриках. Звуки природы, ароматы эфирных масел и благовоний — всё это погрузит тебя в особую атмосферу спокойствия и расслабления Ведущая: Мия Ire — профессиональный музыкант, мультиинструменталистка, практикующий шаман. Получила посвящение в самом древнем клане на Кубе. Проводник церемоний звука, энергетического массажа и арома-практик.

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