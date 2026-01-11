За этими интригующими названиями стоят незаслуженно забытые имена и потерянные империи легендарных парфюмеров, кондитеров и фармацевтов России 19 века. Их продукция исцеляла, очищала, радовала, обучала, делала жизнь обычных людей слаще, ароматней и проще. Все они — иностранцы, приехавшие в Российскую империю без капиталов и связей. 1. Владимир Карлович Феррейн построил аптеку, по обстановке похожую на храм, в которой были даже лаборатории для взятия анализов. Именно он впервые начал производство отечественных аналогов иностранных лекарств, чем смог помочь многим, ведь ждать лекарство из-за границы было долго и дорого. 2. Ещё один фармацевт — Роман Романович Келлер придумал бульонные кубики, молочные детские смеси и переносные аптечки, укомплектованные стандартным набором медикаментов. 3. Генрих Афанасьевич Брокар первым начал продавать народное, доступное всем мыло, за что получил народное имя «душистый Генрих». 4. Именно на фабрике Брокара был создан легендарный аромат, который под разными названиями пережил и революции, и войны, и советское лихолетье, став любимым парфюмом наших бабушек. 5. На шоколадной фабрике Фёдора Карловича Эйнема были придуманы рецепты легендарных сладостей, которыми и сейчас можно полакомиться, выпускался музыкальный шоколад и образовательные серии конфет с географическими картами и историческими событиями. 6. Адольф Сиу с женой и сыновьями придумал технологию изготовления конфет с ликёром, ирисок и рецепт всем известного печенья, посвящённого одной важной дате. Все они получили почётное звание «Поставщика Двора Его Императорского Величества», они поддерживали своих рабочих, открывали больницы, приюты, богоугодные заведения, тратили большие деньги на благотворительность. Они были с Россией в самые сложные дни. Но после революции их империи национализировали и дали другие названия: «Новая заря», «Красный октябрь», «Свобода», «Большевик», «Рассвет». О них забыли, и всё, что они создавали «кровью сердца своего», ушло в небытие. Эти люди достойны того, чтобы о них помнили. Ведь их истории — о невероятном таланте, трудолюбии и огромной любви к стране, которая стала для них родиной. Ты сможешь прикоснуться к истории благодаря старинным предметам (флаконы, бутылочки, коробочки, вкладыши), которые можно будет потрогать и разглядеть. В стоимость включены чай и угощения.