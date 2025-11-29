День, когда ты сможешь погрузиться в мир криминалистики. Программа: — 14:00 — лекция судмедэксперта Алексея Решетуна Презентация книги «Копейский маньяк: История жизни и преступлений Вячеслава Яикова» и воспоминания о расследовании дела 2003 года в Челябинской области. — 16:00 — лекция криминального журналиста Александра Рогоза Рассказ о книге «Фишер. По следу зверя» на основе 95 томов дела: интервью, допросов, фото и признаний маньяка. — 18:00 — командная игра «Найди преступника» Собирай команду или присоединяйся на месте: тебя ждут улики и мини-расследования.