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Тру-крайм день в Читай-городе

ТРЦ «Европейский», Читай-город, площадь Киевского Вокзала, 2

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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие

День, когда ты сможешь погрузиться в мир криминалистики. Программа: — 14:00 — лекция судмедэксперта Алексея Решетуна Презентация книги «Копейский маньяк: История жизни и преступлений Вячеслава Яикова» и воспоминания о расследовании дела 2003 года в Челябинской области. — 16:00 — лекция криминального журналиста Александра Рогоза Рассказ о книге «Фишер. По следу зверя» на основе 95 томов дела: интервью, допросов, фото и признаний маньяка. — 18:00 — командная игра «Найди преступника» Собирай команду или присоединяйся на месте: тебя ждут улики и мини-расследования.

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