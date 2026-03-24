Фест За Ноль. С ночной вечеринкой — с таким размахом, поговаривают, отмечают день рождения Васи Добвуд (помнишь её по Запрету, съёмке Гиг Репортов или барменству в рюмках?). Группы ради такого собрались культовые, диджеи и клублубные пельмени сочные, так что отменяй работу и газ тусить: Живые выступления: Сахарный человек, Дуучимээ Cops on acid Глазированные сырки 2MITR Диджеи: DJ Техномайонез, Техножаба, Егор Николаев