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Триповальня

Покровский бул., 6/20с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фест За Ноль. С ночной вечеринкой — с таким размахом, поговаривают, отмечают день рождения Васи Добвуд (помнишь её по Запрету, съёмке Гиг Репортов или барменству в рюмках?). Группы ради такого собрались культовые, диджеи и клублубные пельмени сочные, так что отменяй работу и газ тусить: Живые выступления: Сахарный человек, Дуучимээ Cops on acid Глазированные сырки 2MITR Диджеи: DJ Техномайонез, Техножаба, Егор Николаев

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