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Трибьют-шоу Адриано Челентано

Signature Art, Котельническая набережная, 1/15кВК

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Завершение:

от 2900₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Романтическая атмосфера старого Милана, итальянский темперамент и бархатный голос — всё это соединится в новом, уникальном и единственном в России шоу-посвящении великому Адриано Челентано. В легендарной высотке на Котельнической набережной выступит Алекс Абра — певец, композитор и лингвист, покоривший публику своим редким бархатным баритоном и искренней харизмой. Его манера — лёгкая, ироничная, живая — идеально передаёт дух Челентано: немного романтики, немного дерзости и море обаяния. Ты услышишь самые известные песни всенародного кумира: «Soli», «Il Tempo Se Ne Va», «Confessa», «Susanna» и многие другие. А ещё Алекс в характерной для него юмористической манере расскажет об интересных моментах жизни Адриано. Тебя ждёт не просто концерт, а целое жизненное путешествие сквозь песни, юмор, гэги, и даже элементы фирменной чечётки. Алекс Абра создаёт настоящую атмосферу итальянского вечера, где кажется, что сам Адриано вот-вот подмигнёт из-за рояля.

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