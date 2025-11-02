Романтическая атмосфера старого Милана, итальянский темперамент и бархатный голос — всё это соединится в новом, уникальном и единственном в России шоу-посвящении великому Адриано Челентано. В легендарной высотке на Котельнической набережной выступит Алекс Абра — певец, композитор и лингвист, покоривший публику своим редким бархатным баритоном и искренней харизмой. Его манера — лёгкая, ироничная, живая — идеально передаёт дух Челентано: немного романтики, немного дерзости и море обаяния. Ты услышишь самые известные песни всенародного кумира: «Soli», «Il Tempo Se Ne Va», «Confessa», «Susanna» и многие другие. А ещё Алекс в характерной для него юмористической манере расскажет об интересных моментах жизни Адриано. Тебя ждёт не просто концерт, а целое жизненное путешествие сквозь песни, юмор, гэги, и даже элементы фирменной чечётки. Алекс Абра создаёт настоящую атмосферу итальянского вечера, где кажется, что сам Адриано вот-вот подмигнёт из-за рояля.