Один вечер — две легенды, два мощных потока энергии. И одна сцена на панорамной крыше, где музыка превращается в вихрь незабываемых эмоций. Лучшие хиты 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons оживут в объёмном оркестровом звучании и драйвовых электронных аранжировках. Легендарные риффы, живой драйв и тот самый эффект «до мурашек» — всё как на настоящем стадионном шоу, только камернее и с головокружительным видом на вечернюю столицу. «Imperia Music Band» — уникальный инструментальный электро-проект, один из лучших струнных коллективов, выступающий в довольно редком жанре classical crossover — сочетании элементов академической и поп-музыки.