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ТрибунаЛ + 42D (Выдержка), Одна Волна!

MEZZO FORTE CLUB, 1-я Останкинская улица, 53

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Завершение:

от 600₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой осенний концерт группы ТрибунаЛ при поддержке групп 42D (Выдержка) и Одна Волна. Группа «ТрибунаЛ» была образована 28 июня 2009 года в посёлке городского типа Софрино Московской области. Группа играет в жанрах heavy metal, alternative metal.

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