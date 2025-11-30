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Большой осенний концерт группы ТрибунаЛ при поддержке групп 42D (Выдержка) и Одна Волна. Группа «ТрибунаЛ» была образована 28 июня 2009 года в посёлке городского типа Софрино Московской области. Группа играет в жанрах heavy metal, alternative metal.
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