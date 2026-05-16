Философия команды — живой звук и полная честность на сцене. Группа выступала на крупнейших фестивалях страны, включая «Нашествие» и «Дикую Мяту», и регулярно появляется в эфирах радиостанций и телеканалов. «2 человека, 3 инструмента и 10 лет на сцене!» — так говорят о себе сами музыканты. Дуэт «Три вторых» был организован в феврале 2016 года. В составе группы всего два человека — Александр Крауш (гитара, клавишные, вокал) и Михаил Медведев (барабаны), но это не мешает им выдавать мощное тяжёлое звучание. На концертах юбилейного тура зрители смогут услышать как все хиты «Три вторых», так и недавно вышедший сингл «Времени нет». Ещё одним приятным бонусом станет новый мерч.