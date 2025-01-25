Среди всех жанров камерной музыки фортепианное трио — один из самых популярных и распространенных. Трио имени М.Л. Таривердиева исполнит произведения авторов трех поколений — Бориса Чайковского, Ивана Соколова и Алины Подзоровой. Все трое когда-то учились в Московской консерватории: Борис Чайковский — ученик Мясковского и Шостаковича, Иван Соколов учился у Николая Сидельникова, а Алина Подзорова — у Фараджа Караева и Юрия Воронцова. Переход из одной эпохи в другую внутри одного жанра создаёт сложное пространство, дающее ощущение хода времени. Композиторы-выпускники Московской консерватории создают собственное музыкальное пространство, которое обладает особенной динамикой, отражающей ощущение времени. Иван Соколов, популярный лектор и один из героев вечера, станет ведущим концерта.