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Три мяса & три вина: гастрономическая вечеринка

Ярцевская ул., 19, Кунцево Плаза, 9 этаж

Начало:

Завершение:

9500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс, где гости будут готовить стейки и пить вино. Сможешь овладеть настоящим искусством приготовления Филе Миньон, Фланк или Мачете под присмотром одного из шефов команды EventyOn. На мастер-классе узнаешь: - как выбирать мясо для стейка; - определить нужную часть туши для приготовления; - разберёшься в прожарках; - добьёшься идеальной для конкретного стейка; - подберёшь и приготовишь идеальный гарнир.

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