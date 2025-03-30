Мастер-класс, где гости будут готовить стейки и пить вино. Сможешь овладеть настоящим искусством приготовления Филе Миньон, Фланк или Мачете под присмотром одного из шефов команды EventyOn. На мастер-классе узнаешь: - как выбирать мясо для стейка; - определить нужную часть туши для приготовления; - разберёшься в прожарках; - добьёшься идеальной для конкретного стейка; - подберёшь и приготовишь идеальный гарнир.