Что было «до» и что стало «после»? Пьеса Наталии Мошиной «Розовое платье с зелёным пояском» — это спин-офф чеховских «Трёх сестёр». Спектакль даёт ответ на знаменитую последнюю реплику чеховской драмы: «Если бы знать, если бы знать…». Этот спектакль — ответвление от известного сюжета и неожиданный взгляд на некоторые события из пьесы Антона Павловича Чехова. Ты узнаешь о том, что было до истории, описанной в «Трёх сёстрах» и о том, что случилось после. Но речь, отнюдь, не о заглавных героинях. Это другие три женщины. Две у Чехова на сцене вообще не появляются, даже в эпизодах. Но это три судьбы, три женских монолога: Наталья Ивановна Прозорова – «вздорная» Наташа, жена Андрея Прозорова в том самом безвкусном, по мнению трёх сестёр, розовом платье с зелёным пояском, чей образ традиционно трактуется, как «мирное зло» или «разрушительная сила». Лидия Дмитриевна Протопопова, жена Михаила Протопопова – любовника Наташи; их «романчик» всем так удобно не замечать. О существовании жены у Протопопова мы можем только догадываться. И, наконец, Софья Андреевна Прозорова – состарившаяся Софочка, дочь Наташи и Андрея, которая упоминается мельком у Чехова в третьем действии. Всё начнётся с безжалостного и беспощадного письма Лидии Дмитриевны к любовнице мужа и их остроумной, но такой жестокой вербальной дуэли. В ней не будет победителя и побежденного, но будет много боли и интимных откровений. Когда случилась первая встреча Наташи и Протопопова? Было ли у этого чувства будущее? Как сложилась судьба Бобика – сына Наташи и Андрея? Как окончила свои дни Лидия Дмитриевна? И в чём личная трагедия одинокой пенсионерки Софьи Андреевны Прозоровой, оформляющей документы в дом престарелых? Ответы будут. «Если бы знать, если бы знать…», — звучит последняя реплика в «Трёх сестрах». Теперь возможный финал известен. Спектакль проходит в интерьерах усадьбы Голицыных XVIII века на Старой Басманной улице (да, той самой улице, на которой и жили чеховские три сестры) на территории сада имени Баумана. Здесь – в одном из помещений — расположилась антикварная галерея «Другое дело». Это камерное, уютное пространство, обставленное антикварными и винтажными предметами мебели, а также изобразительного и прикладного искусства, которые незримо и одновременно ощутимо – почти на физиологическом уровне соединяют прошлое и настоящее, создавая уникальную аутентичную, наполненную особыми смыслами атмосферу. Мягкий свет от свечей и тёплый от настольных ламп, большие усадебные окна с широкими подоконниками, венские стулья, старинный паркет. Гений места, который разрешает не изобретать сценографическое решение. А центром внимания этой истории станет «глубокоуважаемый» стол – круглый, большой, 150-летний красавец, за которым и встретятся героини спектакля «Три».