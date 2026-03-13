«трепетно» — не просто группа, а явление, чья миссия - нести в мир чувственные песни о вечных ценностях. Эта музыка — как разговор по душам, без пафоса и спешки. В сентябре 2025го вышел альбом «сердечная достаточность», ставший искренним исследованием внутреннего мира современного человека: его тревог, надежд и борьбы за самоощущение в мире. 13 марта коллектив отметит годовщину проекта и день рождения основателя Игоря Горского концертом в уютном кафе Unlock, ставшим уже практически родным домом. В тёплой камерной атмосфере будет представлен альбом и все старые-новые песни. Как попасть: Вход свободный. Забронировать стол можно по номеру телефона.