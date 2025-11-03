«трепетно» — не просто группа, а явление, чья миссия — нести в мир трепетные песни о чувствах, преодолении и истинных ценностях. Эта музыка — как разговор по душам, без пафоса и спешки. Группа представит акустическую программу из нового альбома «сердечная достаточность», ставшего искренним исследованием внутреннего мира современного человека: его тревог, надежд и борьбы за самоощущение в мире,. Вход свободный, но можно забронировать стол по телефону.