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трепетно

Лубянский проезд, 19с1,

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

«трепетно» — не просто группа, а явление, чья миссия — нести в мир трепетные песни о чувствах, преодолении и истинных ценностях. Эта музыка — как разговор по душам, без пафоса и спешки. Группа представит акустическую программу из нового альбома «сердечная достаточность», ставшего искренним исследованием внутреннего мира современного человека: его тревог, надежд и борьбы за самоощущение в мире,. Вход свободный, но можно забронировать стол по телефону.

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