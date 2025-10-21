Внимание: концерт будет отменён по техническим причинам. «трепетно» — не просто группа, а явление, чья миссия — нести в мир трепетные песни о чувствах, преодолении, ошибках, истинных ценностях. Эта музыка — как разговор по душам, без пафоса и спешки. 21 октября группа представит дебютный альбом «сердечная достаточность», рождённый на стыке инди и поп-рока. Пластинка стала искренним и болезненным исследованием внутреннего мира современного человека: его тревог, надежд и борьбы за самоощущение в мире, где чувства часто оказываются «взаперти». Альбом предлагает слушателю десятипесенное путешествие по замкнутым пространствам собственного «я» и отчаянным попыткам вырваться из них. Лирический герой альбома балансирует на грани самоконтроля и срыва, между желанием «уйти от прошлого» и болезненной привязанностью к его «шрамам». Это история о поиске точки опоры, где «сердечной достаточности» оказывается достаточно, чтобы выжить и почувствовать себя живым. Звучание группы — это плотный, атмосферный гитарный саунд, который то обволакивает меланхолией, как в треке «Вспышка», то взрывается катарсисом, как в песне «Буря». Мощные риффы и пронзительные вокальные партии создают идеальный звуковой ландшафт для глубоких и честных текстов.