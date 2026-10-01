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Тренинг «Я глазами других»

Циферблат, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Что думают другие при одном только взгляде на тебя? Ты соберёшься в кругу незнакомцев, чтобы: — найти ответ на вопрос «Как меня видят другие?» — свериться с тем, насколько невербальная самопрезентация совпадает с самоощущением — поразмышлять о своей уникальности и повысить уверенность в себе Встречу проведёт опытный социальный психолог, эксперт в межличностных отношениях и создательница социально-психологического проекта «Межличка» Елизавета Волкова. Стоимость делится на несколько частей: 1) 500 ₽ — билет, оплачивается организатору при записи. 2) Тариф пространства «Циферблат» оплачивается в день посещения (4,5 ₽/мин). В него входят безлимитные напитки и угощения.

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