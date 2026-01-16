В эту ночь пространство Treff8 объединит артистов, чьё звучание давно стало частью его атмосферы. Kiida & G-Pol, Deomid, Sarabi, Mr Morek и Nelli — имена, за которыми стоят опыт и узнаваемый музыкальный язык. Их сеты будут работать на общее состояние вечера — выстраивать настроение и создавать ту самую акустическую среду, в которой музыка ощущается по-настоящему. Вход свободный, по предварительной регистрации.