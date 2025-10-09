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Трава-мурава

Лекторий ВДНХ, Павильон «Рабочий и колхозница», проспект Мира, 123Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

В центре истории — северная стойкость и тихое чудо повседневности. В рассказе «Пролетали лебеди» поздняя материнская надежда оборачивается сказом о близнецах Паньке и Наде: в этом простом деревенском мире чудесное и земное переплетены так естественно, что трагедия не отменяет света, а распахивает его шире. В истории «В Питер за сарафаном» — девичья мечта и дальняя дорога: крошечная девушка идёт из пинежской глубинки в Питер за сарафаном и правом быть замеченной — путь, измеряющийся не верстами, а достоинством и милостью встречных людей. В спектакле звучит живой голос фольклорного ансамбля «Комонь» — аутентичные традиционные песни и наигрыши вплетаются в ткань постановки и становятся её дыханием и пульсом. Две линии рассказов складываются в единый северный хор — о памяти, женской выдержке, красоте, которая спасает не словом, а поступком. «Трава-мурава» — спектакль-притча о том, как малый человек оставляет большой след, а из житейской были рождается легенда. Режиссер: Юрий Печенежский Ансамбль КОМОНЬ

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