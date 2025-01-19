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Трансформационная игра «Время для себя»

The Forge, шоссе Энтузиастов, 3к2

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Это не просто развлечение, а глубокий опыт, который поможет переосмыслить многое и вспомнить о внутреннем счастье и гармонии. Во время игры участники погружаются в воспоминания, делятся смешными и трогательными историями из своего прошлого. Комната наполняется смехом и слезами, когда вспоминаются радости детства и близкие люди. Каждая рассказанная история становится драгоценностью, доказательством внутренней силы и способности любить. Участники игры получают возможность делиться надеждой и поддерживать друг друга. Игра помогает осознать, как много ценного есть в нашей жизни, чего мы часто не замечаем в своей сложной реальности. Она становится мостиком к самим себе, к гармонии, к своему сердцу.

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